Землетрясение в районе грузинского города Дманиси ощущалось и в Лорийской области

Сейсмологическая сеть региональной службы сейсмической защиты МЧС Республики Армения 6 января в 02:26 часа по местному времени (5 января, 22:26 по Гринвичу) зарегистрировала землетрясение магнитудой 3,3 (эпицентр на глубине 10 км) с географическими координатами 41.42 градуса с.ш. и 44,01 градуса в.д. — Грузия, 20 км к северо-западу от Дманиси.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, сила толчков в эпицентре составила 4-5 баллов.

Землетрясение ощущалось в селах Пагахпюр и Мецаван Лорийской области РА - силой 2-3 балла.