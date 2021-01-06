Время в Ереване: 11:07:36,   6 Январь

Землетрясение в районе грузинского города Дманиси ощущалось и в Лорийской области

Землетрясение в районе грузинского города Дманиси ощущалось и в Лорийской области

Сейсмологическая сеть региональной службы сейсмической защиты МЧС Республики Армения 6 января в 02:26 часа  по местному времени (5 января, 22:26 по Гринвичу) зарегистрировала землетрясение магнитудой 3,3  (эпицентр на глубине 10 км) с географическими координатами 41.42 градуса с.ш. и  44,01 градуса в.д. —   Грузия, 20 км к северо-западу от Дманиси.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, сила толчков  в эпицентре составила 4-5 баллов.

Землетрясение ощущалось в селах Пагахпюр и Мецаван Лорийской области РА -  силой 2-3 балла.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации