COVID-19: в Армении подтверждено 309 новых случаев, 817 граждан выздоровели

По состоянию на 11:00 часов 6 января, в Армении подтверждено 309 новых случаев заболевания коронавирусом, 817 граждан выздоровели, 12 умерли.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

За сутки было проведено 1.462 тестирования. Таким образом, общее количество тестов достигло 601.768. Подтверждено 160.853 случая заболевания коронавирусом: 146.576 человек вылечены и 2.890 умерли. 11.695 пациентов получают лечение от коронавируса.

Зарегистрировано 692 случая смерти, когда был подтвержден COVID-19, но смерть наступила от другого заболевания.

11 сентября правительство приняло решение заменить введенное в Республике Армения чрезвычайное положение, объявленное 16 марта 2020 года и продленное до 11 сентября, на карантин — с 17:00 11 сентября по 11 января 2021г. включительно.