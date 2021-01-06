Чудесное Рождество Христа – источник надежды для сокрушенного горем народа: послание Католикоса

Его Святейшества Гарегина Второй, Верховный Патриарха и Католикоса всех армян, после Святой Литургии в церкви Св. Григор Лусаворич по случаю праздника Святого Рождества и Богоявления Иисуса Христа выступил с посланием, отметив, что «чудесное Рождество Христа – источник надежды и утешения для сокрушенного горем нашего народа, особенно в эти скорбные дни, когда мы задумываемся о том, что наша жизнь также не была без пагубных пригрешений и ошибок».

Как передает Арменпресс, Его Святейшества Гарегина Второй в своем послании подчеркнул: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь!

''Был Свет истинный,

Который просвещает всякого человека,

приходящего в мир'' (Ин. 1:9)

Возлюбленные благоверные чада Наши на Родине и в диаспоре!

В праздник Святого Рождества и Богоявления Господа нашего Иисуса Христа, объединенные молитвенным духом в наших святых церквях, мы прославляем новорожденного Спасителя. В этот благословенный день Святого Рождества истинный Свет простерся из яслей Вифлеема, чтобы просветить души людей. ''Был истинный Свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир'', - пишет Евангелист.

Святое Рождество Сына Божьего, вочеловечившегося для спасения мира святой гимнограф, подобно Евангелисту, сравнивает с восходом солнца, говоря: «Взошел от Отца, чтобы просветить создания, Солнце Праведности, Господи, слава Тебе» (гимн Святого Рождества). Сын Божий пришел, чтобы рассеять тьму греха и смерти и привести человечество к его Создателю. Из скромной пещеры Рождества Спасителя взошла заря духовного обновления, духовной силы.

Со дня рождения младенцу Иисусу выпали гонения. Спаситель вместе со Своей семьей стал беженцем с места Свого рождения, когда Ирод, желая Его смерти, организовал резню младенцев, полагая, что Он убил новорожденного Сына Божьего и победил Его. Но истинная победа была Христовой, Который Своей спасительной миссией увенчал путь страданий славной победой воскресения. Пройдя через все трудности, Господь принес надежду падшему человеку, спасение человечеству, погруженному во тьму беззакония и идолопоклонства. Во все времена истории ироды причиняли человечеству бедствия, разрушения и несчастья, под воздействием зла возрастали противостояния и враждебность, наряду с передовыми достижениями были бедность, угнетение и несправедливость. И сегодня люди, обремененные грехами, отдаляются от Бога, мир охвачен политическими интригами, над обществом преобладает материализм, ведущий к поляризации, а справедливость и истина стали относительными ценностями. В этом противоречивом и беспокойном мире Иисус Христос восходит как Солнце Праведности, истинный Свет, чтобы осветить путь жизни человечества.

Возлюбленные, чудесное Рождество Христа - источник надежды и утешения для сокрушенного горем нашего народа, особенно в эти скорбные дни, когда мы задумываемся о том, что наша жизнь также не была без пагубных пригрешений и ошибок. Перед лицом зыбкого мира и угрозы войны не была проявлена необходимая бдительность, интересы Родины и народа были подчинены узким стремлениям и чаяниям. Богопротивный дух, инородные идеи и нравы проникли в наше общество. Наша жизнь не была лишена лжи, сквернословия, нетерпимости, ненависти и вражды, которые распространялись и продолжают распространяться самыми различными способами, разделяя нас и иссушая в нас любовь Христову. А Евангелие свидетельствует: ''Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит'' (Мф. 12:25).

Трагические последствия Арцахской войны наполнили чувством отчаяния, тревоги и неопределенности души чад нашего народа. Потеря значительной части Арцаха, мученическая смерть наших чад-героев, боль и горе десятков тысяч наших арцахских братьев и сестер, вынужденных покинуть свои дома, находящихся без крова и в нужде, тысяч раненых и пленных армян превратили нашу национальную жизнь на родине и в диаспоре в непроглядную, мрачную ночь. Именно в этой тьме, в этой кошмарной реальности сегодня ярко восходит Солнце Праведности, дабы осветить нашу национальную и отечественную ниву, Своей согревающей силой даровать исцеление раненой душе нашей нации.

Возлюбленный верующий народ! Уповая на неизбывную любовь и благодать спасения вочеловечившегося Сына Божьего, мы на протяжении веков преодолевали страдания и лишения войн, бедствий, отчаяние и творили победы нашей жизни. Но даже в эти дни наша вера жива и незыблема. Мы можем вновь укрепить и благоукрасить наше Отечество и сделать реальностью новое пробуждение нашей жизни объединением потенциала и усилий армян всего мира, Армению и Арцах – единым, сплоченным обществом с развитой экономикой, наукой и образованием, армией с высокой боеспособностью, вооруженной новейшей военной техникой. Как в тревожные дни войны, наши сердца должны биться любовью к Родине, наши мысли и заветные чувства должны быть связаны со священной нашей страной. Для того чтобы сохранить стабильность жизни в Отечестве, не вести страну к опасностям, преодолеть нынешние кризисы, остановить катастрофу эмиграцию, необходимы полная ответственность и полное самопожертвование. Перед лицом судьбоносного испытания для нашей нации и народа будем тверды в надежде и вере, препоясанные животворной мощью Господа, наберемся сил, дабы воспрять из беды, с ниспосланной небесами помощью рассеять эту наложенную на нас тяжкую тьму и осветить новые горизонты нашей жизни.

В душеобновляющий день Святого Рождества и Богоявления испросим, дабы, уповая на благодать спасения Бога, мы шли к исполнению наших чаяний и увенчанию победой наших справедливых прав. Помолимся, чтобы светом, несущим благовестие Святого Рождества, всегда озарялся небосвод нашей национальной и отечественной жизни, Святая Церковь наша всегда процветала плодотворным служением духовенства, и армянская земля окуталась дарованной вочеловечившимся Спасителем любовью и надеждой. Да ниспошлет Господь мир всей земле, душам людей, хранит под Своей опекой в мире и безопасности нашу родную страну - Армению и Арцах, и дарует распростертой по миру нашей нации благоденную и процветающую ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Христос родился и нам явился!

Вам и нам благая весть!»