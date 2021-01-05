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Помощник премьера встретился с собравшимися у здания правительства родными без вести пропавших

Помощник премьера встретился с собравшимися у здания правительства родными без вести пропавших

Родственники и родители  пропавших без вести военнослужащих 5 января провели акцию протеста перед зданием правительства РА, требуя встречи с министром здравоохранения или премьер-министром РА.

Как  передаетАрменпресс, один из родственников пропавших без вести военнослужащих отметил, что правительству РА следует активнее работать над решением вопроса о пропавших без вести военнослужащих.

Помощник премьер-министра Никола ПашинянаНаири Саргсян встретился с собравшимися перед зданием правительства и обсудил с ними возможность встречи с премьер-министром и  обсуждения вопросов.

 


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