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Не было случая, чтобы после похорон выяснилось, что результат ДНК ошибочный — Минздрав

Не было случая, чтобы после похорон выяснилось, что результат ДНК ошибочный — Минздрав

Минздрав Армении представил пояснения в  связи с  заявлениями  родственников пропавших без вести военнослужащих, протестовавших перед зданием правительства.

Арменпресспредставляет сообщение Министерства здравоохранения РА ․

«Сегодня один из родителей пропавших без вести военнослужащих, протестующих перед зданием правительства,сделал заявление, в котором заявил следующее: "Я не видел никого, чей ребенок был бы найден и выдан по ДНК. Кого бы  ни нашли и похоронили, на следующий день выяснялось, что это не их ребенок.

Мы ответственно заявляем, что это высказывание не имеет ничего общего с реальностью. Не было такого случая, чтобы после похорон выяснилось, что результат ДНК ошибочен.

Устройство, которое изучает короткие тандемные сегменты, специфичные для генома человека, позволяет проводить судебно-генетические идентификационные тесты путем установления кровных родственных связей и получения данных в соответствии с международными стандартами.

На сегодняшний день в результате судебно-генетической экспертизы идентифицировано 468 тел, что было бы невозможно без этих исследований.

Однако, учитывая, насколько деликатна эта тема, просим  не распространять дезинформацию и не вводить в заблуждение родителей, которые обнаружили своих сыновей по ДНК.

Еще было заявление о том, что из больниц «потерялись» военнослужащие.  Это также не соответствует действительности. Во всех отдельных случаях Минздрав работает с родителями напрямую и при поддержке правоохранительных органов.

Добавим также, что государственныморганом, занимающимсяделами пропавших без вести является Минобороны, аНаучно-практический центр криминалистики Минздрава  проводит тесты ДНК в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами».

 

 

 

 

 

 

 

 


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