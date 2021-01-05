Время в Ереване: 11:07:36,   5 Январь

Разыскиваемого нашли в Гюмри

Разыскиваемого нашли в Гюмри

4 января в 15:35 часов  в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Артикскогоуправления  Полиции Армении, на площади недалеко от вокзала в Гюмри был обнаружен доставлен в  полицию Рафаел М. (1985 г.р), Он находится в розыске Артикского управления 21 декабря 2020 г. по обвинению   по статьям 117 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 118 (избиение) Уголовного кодекса РА.

Об этом Арменпресссообщили в Управлении информации и общественных связей Полиции РА.

Меройпресечения избрана  подписка.

Рафаела М. представили органу предварительного следствия.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.

 

 

 

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации