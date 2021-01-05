Разыскиваемого нашли в Гюмри

4 января в 15:35 часов в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Артикскогоуправления Полиции Армении, на площади недалеко от вокзала в Гюмри был обнаружен доставлен в полицию Рафаел М. (1985 г.р), Он находится в розыске Артикского управления 21 декабря 2020 г. по обвинению по статьям 117 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 118 (избиение) Уголовного кодекса РА.

Об этом Арменпресссообщили в Управлении информации и общественных связей Полиции РА.

Меройпресечения избрана подписка.

Рафаела М. представили органу предварительного следствия.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.