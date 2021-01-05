Живущий в Иерусалиме певец АпоСаакян, который регулярно по-новому представляет армянские народные песни, выпустил клип на свою песню «Маро», снятый в Гюмри.

Как передаетАрменпресс, видео уже доступен в сети. Режиссером клипа является ОганесКазарян.

Рок-музыкант, певец, композитор АпоСаакян по профессии политолог. Музыкального образования не получил, но музыкой занимается много лет. Он является основателем известной рок-группы ApoandTheApostles в Иерусалиме, но он много внимания уделяет также армянским народным песням, исполняя эти композиции во время своих концертов. Спектакли Апо включают «Давай поедем», «Девушка-садовница», «Маро» и ряд других работ.

Саакян выступал с концертами и в Армении.