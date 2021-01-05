Время в Ереване: 11:07:36,   5 Январь

Диаспорский певец Апо Саакян выпустил снятый в Гюмри клип на песню "Маро"

Диаспорский певец Апо Саакян выпустил снятый в Гюмри клип на песню "Маро"

Живущий в Иерусалиме певец АпоСаакян,  который регулярно по-новому представляет армянские народные песни, выпустил клип на свою песню «Маро», снятый в Гюмри.

Как  передаетАрменпресс, видео уже доступен в сети. Режиссером клипа является ОганесКазарян.

Рок-музыкант, певец, композитор АпоСаакян по профессии политолог. Музыкального образования не получил, но музыкой занимается много лет. Он является основателем известной рок-группы ApoandTheApostles в Иерусалиме, но он много внимания уделяет также армянским народным песням, исполняя эти композиции во время своих концертов. Спектакли Апо включают «Давай поедем», «Девушка-садовница», «Маро» и ряд других работ.

Саакян выступал с концертами и в Армении.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации