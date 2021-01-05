Время в Ереване: 11:07:36,   5 Январь

Президент Республики Армения заразился коронавирусом

Президент Республики Армения заразился коронавирусом

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретил Новый год в Лондоне с семьей и внуками. 3 января президенту Саркисяну в Лондоне была проведена успешная операция на ноге. Однако у президента также проявились симптомы нового типа коронавируса. Пройденный им тест дал положительный результат.

Об этом Арменпресссообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения.

Президент Саркисян временно продолжит свою деятельность в удаленном режиме.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации