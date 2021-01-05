Президент Республики Армения заразился коронавирусом
15:34, 5 Январь, 2021
Президент Республики Армения Армен Саркисян встретил Новый год в Лондоне с семьей и внуками. 3 января президенту Саркисяну в Лондоне была проведена успешная операция на ноге. Однако у президента также проявились симптомы нового типа коронавируса. Пройденный им тест дал положительный результат.
Об этом Арменпресссообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.
Президент Саркисян временно продолжит свою деятельность в удаленном режиме.
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