Правительство Армении планирует запустить новые программы поддержки армян Арцаха

5 января Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял министра труда и социальных дел РА Месропа Аракеляна.

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Обсуждались вопросы, связанные с решением социальных проблем жителей Арцаха, которые остались без крова после войны и нашли временное убежище на территории Республики Армения.

Президент подчеркнул важность программ социальной помощи, реализуемых правительством Республики Армения, и выразил надежду, что совместными усилиями удастся создать безопасную социальную среду для народа Арцаха.

Министр Месроп Аракелян заверил президента республики, что поддержка армян Арцаха остается одним из приоритетов его ведомства. Правительство Республики Армения в ближайшее время планирует запустить новые программы с этой целью.