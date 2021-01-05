На Запад обижаться не стоит – Песков

Россия должна прежде всего руководствоваться своими интересами, нельзя зацикливаться на Западе, но и нельзя обижаться на Запад, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости,он сказал это в эфире «Соловьев live» на канале YouTube.

"Надо быть всегда открытыми. И это демонстрирует Путин. Он всем говорит, что ребят, мы заинтересованы в диалоге, мы заинтересованы в сотрудничестве, в диалоге, в том, чтобы вместе реализовывать крупные проекты", - добавил Песков.