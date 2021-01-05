Время в Ереване: 11:07:36,   5 Январь

5 января днем, 6-10 января на территории Армении осадков не ожидается

5 января днем, 6-10 января на территории Армении осадков не ожидается

5 января днем, 6-10января на территории Армении осадков не ожидается.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Араратской долине и предгорьязВайоцдзора ожидается туман и облачность.

Ветер северо-восточный, 2-5 м / с.

Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване 5 января днем, 6-10января погода будет без осадков, ожидается туман и облачность..

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации