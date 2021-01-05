5 января днем, 6-10 января на территории Армении осадков не ожидается
15:16, 5 Январь, 2021
5 января днем, 6-10января на территории Армении осадков не ожидается.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Араратской долине и предгорьязВайоцдзора ожидается туман и облачность.
Ветер северо-восточный, 2-5 м / с.
Температура воздуха существенно не изменится.
В Ереване 5 января днем, 6-10января погода будет без осадков, ожидается туман и облачность..
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