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4 января в республике выявлено 36 нетрезвых водителей

4 января в республике выявлено 36 нетрезвых водителей

Исходя из соображений безопасности дорожного движения, в ходе службы сотрудников  Дорожной полиции был выявлен и зарегистрирован ряд нарушений, в том числе управление автомобилем в нетрезвом виде.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей Полиции РА.

«В частности, 4 января в стране было обнаружено 36 нетрезвых водителей. На этих водителей были составлены протоколы, а машины доставлены Дорожной полицией в особоохраняемые места.

Уважаемые водители, настоятельно рекомендуем строго соблюдать правила безопасности дорожного движения», - говорится в заявлении полиции.

 

 


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