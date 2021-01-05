4 января в республике выявлено 36 нетрезвых водителей
15:00, 5 Январь, 2021
Исходя из соображений безопасности дорожного движения, в ходе службы сотрудников Дорожной полиции был выявлен и зарегистрирован ряд нарушений, в том числе управление автомобилем в нетрезвом виде.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей Полиции РА.
«В частности, 4 января в стране было обнаружено 36 нетрезвых водителей. На этих водителей были составлены протоколы, а машины доставлены Дорожной полицией в особоохраняемые места.
Уважаемые водители, настоятельно рекомендуем строго соблюдать правила безопасности дорожного движения», - говорится в заявлении полиции.
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