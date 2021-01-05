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Пандемия заставила сытый мир выйти из зоны комфорта — Песков

Пандемия заставила сытый мир выйти из зоны комфорта — Песков

Пандемия коронавируса заставила сытый мир выйти из зоны комфорта, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Почему так воспринял эту пандемию мир. Потому что эта пандемия заставила сытый мир выйти из зоны комфорта. И сытому миру днем и ночью рассказывали об этом СМИ", - как  передаетАрменпресс со ссылкой на РИА Новости,сказал Песков в интервью "Соловьев Live".

"Мне кажется, что она (пандемия) так или иначе когда-нибудь пройдет. Другой вопрос - будут ли возникать новые пандемии", - отметил Песков, добавив, что в связи с этим перед наукой встает много проблем.

 

 

 


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