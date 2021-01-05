На Рождество Ереванскийкамерный хор даст онлайн-концерт

По случаю Святого Рождества Ереванский государственный камерный хор представит на своей официальной странице в Facebook концерт, записанный для Армянского музея Америки.

Как передаетАрменпресс, меломаны смогут послушать концерт 5 января в 22:30.

Хор, основанный светлой памяти маэстро АрутюномТопикяном, выступает на концерте под руководством Кристины Восканян. Исполняются известные произведения Комитаса, Константина Петросяна, Феликса Мендельсона, Франца Грубера и других композиторов.

Концерт стал реальностью благодаря усилиям руководителя концертной серии музеямаэстро Константина Петросянаи DadourianFoundation.