На Рождество Ереванскийкамерный хор даст онлайн-концерт
14:16, 5 Январь, 2021
По случаю Святого Рождества Ереванский государственный камерный хор представит на своей официальной странице в Facebook концерт, записанный для Армянского музея Америки.
Как передаетАрменпресс, меломаны смогут послушать концерт 5 января в 22:30.
Хор, основанный светлой памяти маэстро АрутюномТопикяном, выступает на концерте под руководством Кристины Восканян. Исполняются известные произведения Комитаса, Константина Петросяна, Феликса Мендельсона, Франца Грубера и других композиторов.
Концерт стал реальностью благодаря усилиям руководителя концертной серии музеямаэстро Константина Петросянаи DadourianFoundation.
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