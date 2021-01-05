Польские знаменитости незаконно без очереди привились от коронавируса

Польские знаменитости незаконно привились от коронавируса.

Как передаетАрменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер на пресс-конференции во вторник.

В первую очередь в Польше вакцинируют медиков. До остальных групп очередь дойдет позже.

Ранее неофициально сообщалось, что вакцинированы были также несколько польских знаменитостей, в частности деятелей искусства.

"Дошло до намеренного нарушения принципов национальной программы вакцинации", - сказал Мюллер.

Он отметил, что лица, о которых идет речь, были зарегистрированы на прививку "как немедицинский персонал, работающий в госпитале", хотя таковыми не являлись.

"Они были незаконно записаны на прививку", - сказал Мюллер.

Мюллер уточнил, что нарушения произошли в медицинском центре Варшавского университета. По его словам, проверка в этом медцентре продолжается, но уже выявлены факты незаконно проведенных прививок.

Он отметил, что медцентру грозит штраф на сумму свыше 250 тысяч злотых (около 67 тысяч долларов).