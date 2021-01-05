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Польские знаменитости незаконно без очереди привились от коронавируса

Польские знаменитости незаконно без очереди привились от коронавируса

Польские знаменитости незаконно привились от коронавируса.

Как  передаетАрменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер на пресс-конференции во вторник.

В первую очередь в Польше вакцинируют медиков. До остальных групп очередь дойдет позже.

Ранее неофициально сообщалось, что вакцинированы были также несколько польских знаменитостей, в частности деятелей искусства.

"Дошло до намеренного нарушения принципов национальной программы вакцинации", - сказал Мюллер.

Он отметил, что лица, о которых идет речь, были зарегистрированы на прививку "как немедицинский персонал, работающий в госпитале", хотя таковыми не являлись.

"Они были незаконно записаны на прививку", - сказал Мюллер.

Мюллер уточнил, что нарушения произошли в медицинском центре Варшавского университета. По его словам, проверка в этом медцентре продолжается, но уже выявлены факты незаконно проведенных прививок.

Он отметил, что медцентру грозит штраф на сумму свыше 250 тысяч злотых (около 67 тысяч долларов).

 

 

 


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