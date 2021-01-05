Российские военные медики оказали помощь более 1100 арцахцам
Выездные бригады военных медиков российского миротворческого контингента продолжают оказывать помощь жителям различных населенных пунктов Нагорного Карабаха
Российские миротворцы создали многофункциональные медицинские подразделения —для оказания медицинской помощи военным врачам в отдаленных районах Нагорного Карабаха.
Как передаетАрменпресс, Минобороны России распространило по этому поводу заявление, в котором подчеркивается, что 4 января российские военные врачи оказали медицинскую помощь более 50 жителям села НнгиМартунинского района. Всего они помогли более 1100 жителям Нагорного Карабаха, в том числе 135 детям.
Все граждане, обратившиеся в выездные бригады, были проконсультированы терапевтами, хирургами и другими квалифицированными специалистами, получив необходимые назначения.
Заявления местных жителей обычно связаны с обострением различных хронических заболеваний, а также заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года войска российских миротворцев были размещены в Нагорном Карабахе. Основная группа - 15-я отдельная мотострелковая бригада Центрального военного округа. Командующий миротворческих сил — генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
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