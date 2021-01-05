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Не прошло и месяца после нового контракта: «Алашкерт» прекратил сотрудничество с ЕгишеМеликяном

Не прошло и месяца после нового контракта: «Алашкерт» прекратил сотрудничество с ЕгишеМеликяном

Ереванский «Алашкерт» по обоюдному согласию расторг контракт с главным тренером ЕгишеМеликяном.

Как  передаетАрменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Клуб поблагодарил Меликяна за его работу и пожелал тренеру успехов в дальнейшей карьере. Имя нового главного тренера «Алашкерта», а также  подготовительные программы будут опубликованы в ближайшее время.

Еще 14 декабря клуб объявил, что «Алашкерт» продлил контракт с главным тренером ЕгишеМеликяном. По итогам осеннихигр чемпионата команда во главе с 41-летним специалистом с 18 очками лидирует.

Меликян вступил в должность главного тренера клуба 28 июня этого года. За свою футбольную карьеру Меликян выступал в ряде армянских клубов, став чемпионом Армении, обладателем кубка и призером.Успешно представлял команды Украины «Металлург» (Донецк), «Сталь», «Заря», «Крымтеплица» и «Говерла».В составе донецкой команды  стал бронзовым призером первенства Украины. В составе сборной Армении левый защитник ЕгишеМеликян завоевал 30 бронзовых медалей. ЕгишеМеликян, начавший тренерскую карьеру в 2015 году, 5 лет проработал в украинских клубах.

 

 


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