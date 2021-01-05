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Ара Айвазян посетит с рабочим визитом Арцах

Ара Айвазян посетит с рабочим визитом Арцах

Министр иностранных дел РА Ара Айвазян посетит Арцах с рабочим визитом.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении  информации и  общественной  дипломатии    Министерства иностранных дел  Республики Армения, в рамках визита запланированы встречи с руководством Арцаха.

 


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