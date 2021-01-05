Ара Айвазян посетит с рабочим визитом Арцах
Министр иностранных дел РА Ара Айвазян посетит Арцах с рабочим визитом.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения, в рамках визита запланированы встречи с руководством Арцаха.
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