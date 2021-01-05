Ара Айвазян посетит с рабочим визитом Арцах

Министр иностранных дел РА Ара Айвазян посетит Арцах с рабочим визитом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения, в рамках визита запланированы встречи с руководством Арцаха.