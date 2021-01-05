Время в Ереване: 11:07:36,   5 Январь

Житель села Грибоедов на охоте случайно выстрелил односельчанину в ногу

Житель села Грибоедов на охоте случайно выстрелил односельчанину в ногу

Сотрудники Вагаршапатскогоотдела Полиции Армении, изучив оперативные данные, 4 января в 11:00 часов представили в управление 63-летнего жителя села Грибоедов.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей Полиции РА.

Оказалось, что около 10.30 часов 31 декабря  2020 года, во время охоты на полях возле села Грибоедов из зарегистрированного на его имя двуствольного ружья,он по неосторожности  нанес огнестрельное ранение в ногу 51-летнему односельчанину. Последний ранее не обращался в полицию или в больницу.

Назначенасудебно-медицинская экспертиза.

Материалы подготавливаются.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации