Житель села Грибоедов на охоте случайно выстрелил односельчанину в ногу

Сотрудники Вагаршапатскогоотдела Полиции Армении, изучив оперативные данные, 4 января в 11:00 часов представили в управление 63-летнего жителя села Грибоедов.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей Полиции РА.

Оказалось, что около 10.30 часов 31 декабря 2020 года, во время охоты на полях возле села Грибоедов из зарегистрированного на его имя двуствольного ружья,он по неосторожности нанес огнестрельное ранение в ногу 51-летнему односельчанину. Последний ранее не обращался в полицию или в больницу.

Назначенасудебно-медицинская экспертиза.

Материалы подготавливаются.