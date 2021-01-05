Лос-Анджелес: служба скорой помощи ограничит предоставление кислорода пациентам

Власти Лос-Анджелеса (штат Калифорния) призвали власти ограничить предоставление дополнительного кислорода, чтобы сэкономить его, а также избегать транспортировки в больницытех пациентов, которые не смогут выжить.

Как передаетАрменпресс, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на LosAngelesTimes.

В областном управлении скорой помощи заявили, что скорая помощь должна экономить кислород и обеспечивать им только пациентов,насыщенность кислородом которых составляет менее 90%.

Ранее агентство распорядилось не привозить в больницы большую часть пациентов, у которых почти нет шансов на выживание. В частности, речь идет о пациентах с остановкой сердца, без признаков дыхания, движения, у них не прощупывается пульс и кровяное давление, несмотря на попытки реанимировать.

В целом медики должны продолжать усилия по реанимации на месте, пока пульс больного не восстановится, и в таком случае везти его в больницу.

С распространением коронавируса больницы в Лос-Анджелесе были вынуждены выписывать пациентов, которые обычно должны оставаться под медицинским наблюдением. TheLosAngelesTimes подчеркивает, что состояние районных больниц критическое.