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Возобновлен прием заявлений в Фонд страхования военнослужащих․ Министерство обороны

Возобновлен прием заявлений в Фонд страхования военнослужащих․ Министерство обороны

С 5 января в органах территориального управления и местного самоуправления возобновится процесс приема заявлений и необходимых документов от членов семей военнослужащих, погибших в ходе боевых действий, развязанных Азербайджаном 27 сентября 2020 года,.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и информации Министерства обороны Республики Армения.

 

 

 


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