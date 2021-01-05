Возобновлен прием заявлений в Фонд страхования военнослужащих․ Министерство обороны

С 5 января в органах территориального управления и местного самоуправления возобновится процесс приема заявлений и необходимых документов от членов семей военнослужащих, погибших в ходе боевых действий, развязанных Азербайджаном 27 сентября 2020 года,.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и информации Министерства обороны Республики Армения.