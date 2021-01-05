Возобновлен прием заявлений в Фонд страхования военнослужащих․ Министерство обороны
12:24, 5 Январь, 2021
С 5 января в органах территориального управления и местного самоуправления возобновится процесс приема заявлений и необходимых документов от членов семей военнослужащих, погибших в ходе боевых действий, развязанных Азербайджаном 27 сентября 2020 года,.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и информации Министерства обороны Республики Армения.
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