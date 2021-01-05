Российские миротворцы проводят разминирование Степанакерта
Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают разминирование территории Нагорного Карабаха.
Как передаетАрменпресс,по сообщению Минобороны РФ, при разминировании окраин Степанакерта российские миротворцы используют «современные робототехнические комплексы УРАН-6, которые позволяют обеспечить безопасность военнослужащих при проведении взрывных работ, а также обеспечивают высокий темп очистки территории в любых погодных условиях.
С 23 ноября 2020 года инженерными частями миротворческих сил России обезврежено неразорвавшихся боеприпасов на территории более 414 га, более 160 километров дорог, 617 зданий и сооружений, в том числе более 20 объектов специального назначения, обезврежено около 19 тысяч взрывных устройств.
Найденные взрывоопасные неразорвавшиеся боеприпасы перевозятся и уничтожаются на военном полигоне, оснащенном специальной техникой. Боеприпасы, которые нельзя транспортировать, уничтожаются на месте с соблюдением необходимых мер безопасности.
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