Два игрока «Барселоны» заразились коронавирусом
11:44, 5 Январь, 2021
Несколько футболистов каталонской «Барселоны» заразились коронавирусом.
Как передаетАрменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Запланированная на 5 января тренировка была отменена из-за положительных двух ответов после тестирования основной команды клуба. Имена игроков и информация об их состоянии здоровья не сообщаются.
Теперь весь состав футболистов «Барселоны» будет протестирован повторно.
Матч между «Атлетико» и «Барселоной» состоится 6 января в рамках чемпионата Испании.
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