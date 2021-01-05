Два игрока «Барселоны» заразились коронавирусом

Несколько футболистов каталонской «Барселоны» заразились коронавирусом.

Как передаетАрменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Запланированная на 5 января тренировка была отменена из-за положительных двух ответов после тестирования основной команды клуба. Имена игроков и информация об их состоянии здоровья не сообщаются.

Теперь весь состав футболистов «Барселоны» будет протестирован повторно.

Матч между «Атлетико» и «Барселоной» состоится 6 января в рамках чемпионата Испании.