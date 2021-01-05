В направлениях Джебраил-Гадрут найдено 9 тел, из них 3 — тела гражданских лиц

С 13 ноября 2020 года по сей день спасательные отряды Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах продолжают поисково-спасательные работы на подконтрольных противнику территориях, где с 27 сентября по 9 ноября происходили боевые действия.

Как передает Арменпресс, по сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах, в результате поисковых операций по состоянию на 4 января 2021 года в общей сложности обнаружено 1184 тела, в том числе тела гражданских лиц.

«3 января в южной части Арцаха (Гадрут-Мехакаван) было обнаружено 20 тел, одно из которых — тело пожилого мирного жителя из села Кармракуч. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза для его идентификации.

4 января в направлении Мехакаван (Джебраил)—Гадрут было обнаружено 9 тел, 3 из которых принадлежат мирным жителям (две женщины, один мужчина).

Поисково-спасательные работы продолжаются в направлениях Талыш-Матагис,Гадрутский райониВаранда (Физули).

При посредничественачальника службы генерал-майора Карена Саркисянав работе принимают участие и родственники погибших или пропавших без вести военнослужащих, а также знакомые с этими территориями проводники или добровольцы, участвовавшие в боевых действиях.