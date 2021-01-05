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Сгорело 480 тюков кормов

Сгорело 480 тюков кормов

В Сюникский региональный отдел Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА4 января в 23:18 часа  поступил сигнал о том, что возле одного из домов в селе Брнакот горит крыша хлева.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

На место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что на крыше сарая горит складированный корм.

Пожар был локализован 5 января в 01:00, тушен в 02:26 часов. Сгорело  480 тюков кормов.

 


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