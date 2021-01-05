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В Армении есть закрытые автомобильные дороги

В Армении есть закрытые автомобильные дороги

На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги

Как передает Арменпресс,об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

Дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари личАрагацотнскойобласти,  закрыты.

Перевал Варденяц открыт для всех видов  транспортных средств.

О Ларсе

По информации Управления по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, трасса Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.

По информации Министерства иностранных дел РА, решение о запрете на въезд иностранцев в Грузию остается в силе. Запрет не распространяется на грузоперевозки.

Водителям рекомендуется  ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.


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