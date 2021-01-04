Шурнух: 12 семей покинули свои дома, 11 домов перешли под контроль Азербайджана,  все компенсируют

11 из 12 домов, стоящих в нижней части трассы М-2, проходящей через село Шурнух, перешли под контроль Азербайджана, но из соображений безопасности семья из 12-го дома тоже покинула свой дом. В настоящее время в Шурнухе проживают 9 семей из 12, все они получат компенсацию.

В беседе с Арменпресс вице-губернатор Сюника Нарек Бабаян пояснил ситуацию в Шурнухе.

«11 + 1 дом. 11 семей оставили свои дома, один дом был очень близко от линии, и потому хозяева тоже оставили его. Фактически, 12 семей покинули свои дома. Эти дома расположены в восточной или нижней части межгосударственной трассы М2», - сказал Бабаян.

Одна из покинувших свой кров - пожилая женщина, сейчас она переехала в дом дочери в Капане, пока вопрос не будет решен. Две семьи переехали в Горис, к своим родственникам. По словам вице-губернатора, остальные семьи поселились в пустующих домах в Шурнухе. «Вчера во время беседы с губернатором люди попросили два временных дома. Губернатор предоставил им это жилье. И на данный момент 9 из этих 12 семей проживают в селе», - сказал Бабаян.

По его словам, государство обязательно выплатит компенсации этим семьям. На данном этапе обсуждается вопрос о строительстве новых квартир в Шурнухе для этих людей. «Но это должно быть результатом нашего с ними совместного обсуждения», - сказал Бабаян.

Всего в селе Шурнух 45 семей. Сейчас две из них живут в Горисе, а одна - в Капане. По словам вице-губернатора, в ближайшее время принимаются все меры, чтобы вернуться в село, он считает, что этот вопрос будет решен в самое ближайшее время. «Мы должны сделать все, чтобы жители Шурнуха чувствовали себя в безопасности», - сказал Бабаян.

Он также заверил, что ни пастбища, ни трава, ни пашня не перейдут к противнику из района Шурнуха. «Но поскольку часть жителей Шурнуха организовывала свои полевые работы в районе Кубатлу, у жителей будут проблемы в этом отношении», - сказал Бабаян, добавив, что будет выплачена компенсация и за приусадебные участки возле домов, находящихся сейчас под контролем врага.

Вице-губернатор заверил, что со школой проблем нет. «В Интернете были распространены материалы и фотографии в связи с библиотекой. Хочу сообщить, что все книги перевезены, для врага книг не осталось. Был кадр, в котором были разбросанные книги. Но это был только инцидент при передаче книг - книжный шкаф перевернулся, книги вывалились. Кто-то просто поспешил зафиксировать это», - сказал он.

Касаясь вопросов безопасности, заместитель губернатора пояснил, что азербайджанцы установили палатку на участке дороги, находящемся под контролем Азербайджана. «Пограничные войска СНБ РА размещены в верхней части трассы. На трассе дислоцируются российские пограничники. Я считаю, что на этом участке трасса полностью безопасна, так как она контролируется нашими пограничными войсками СНБ и российскими пограничниками», - сказал он.