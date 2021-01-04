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Араик Арутюнян   назначил Масиса Маиляна послом по особым поручениям

Араик Арутюнян   назначил Масиса Маиляна послом по особым поручениям

4 января президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал  указ о назначении Масиса Маиляна послом по особым поручениям.

Об этом Арменпресс сообщили в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах.


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