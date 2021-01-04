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Давид Бабаян назначен министром ИД Арцаха, Григорий Мартиросян - также министром финансов

Давид Бабаян назначен министром ИД Арцаха, Григорий Мартиросян - также министром финансов

4 января президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал ряд указов. Согласно одному из них, Масис Маилян освобожден от должности министра иностранных дел Республики Арцах, а другим указом на эту же должность назначен Давид Бабаян, сложивший с себя полномочия советника президента Республики Арцах.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, другим подписанным указом Ваграм Багдасарян освобожден от должности министра финансов Республики Арцах в связи с переходом на другую работу, а Григорий Мартиросян назначен государственным министром и министром финансов Республики Арцах, освободившись от должности государственного министра.


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