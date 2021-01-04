Минобороны опровергает слухи о похищении армянского солдата из Давид Бека
Министерство обороны Республики Армения считает дезинформацией распространяемую по одному из Telegram-каналов информацию о том, что на пограничном пункте общины Давид Бек в Сюникской области азербайджанская сторона похитила армянского военнослужащего.
Об этом Арменпресс сообщили в Минобороны. "Это дезинформация. Такого не было".
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