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Минобороны опровергает слухи о похищении армянского солдата из Давид Бека

Минобороны опровергает слухи о похищении армянского солдата из Давид Бека

Министерство обороны Республики Армения  считает дезинформацией распространяемую по одному из Telegram-каналов информацию о том, что на пограничном пункте общины Давид Бек  в Сюникской области азербайджанская сторона похитила  армянского военнослужащего.

 Об этом  Арменпресс  сообщили в Минобороны. "Это дезинформация. Такого   не было".


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