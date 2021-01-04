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Архиепископ Паргев обсудил с командованием российских миротворцев безопасность монастыря Амарас 

Архиепископ Паргев обсудил с командованием российских миротворцев безопасность монастыря Амарас 

Предстоятель Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископ Паргев Мартиросян 4 января посетил Мартунинский район. 

Об этом  Арменпресс  стало известно со страницы Его Святейшества в Facebook.

Архиепископ Паргев вместе командованием российских миротворцев посетил монастырь Амарас, чтобы обсудить вопросы, связанные с безопасностью монастыря.

Затем  святой отец посетил церковь Св. Вардана в Чартаре, а затем – храм Св. Нерсеса в Мартуни. Архиепископ Паргев встретился с главой администрации Мартунинского района Араратом Мелкумяном.

 


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