Российские миротворцы продолжают разминирование  объектов социального значения в Степанакерте

Специалисты Международного центра разминирования Минобороны России продолжают работу в районах социально значимых объектов Нагорного Карабаха (школы, парки, медицинские учреждения, спортивные сооружения).

Об этом Арменпресс стало известно с сайта Минобороны РФ.

В Нагорном Карабахе инженерные части российских миротворческих сил очистили более 414 га земли, около 160 км дорог, 617 зданий, в том числе 22 объекта социального значения. Обнаружено и обезврежено около 19 тысяч взрывных устройств.

Обнаруженные взрывчатые вещества, неразорвавшиеся боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном военном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожают на месте с применением всех необходимых мер безопасности.