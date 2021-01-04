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На территории Армении осадков не ожидается

На территории Армении осадков не ожидается

4 января днем, 5-9 января на территории Армении осадков не ожидается. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Араратской долине ожидается туман и облачность. 

Ветер северо-восточный, 5-10 м / с.

Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване 4 января днем, 5-9  января осадков не ожидается, местами – в низменных районах, ожидается туман и облачность.


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