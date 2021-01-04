На территории Армении осадков не ожидается
13:58, 4 Январь, 2021
4 января днем, 5-9 января на территории Армении осадков не ожидается.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Араратской долине ожидается туман и облачность.
Ветер северо-восточный, 5-10 м / с.
Температура воздуха существенно не изменится.
В Ереване 4 января днем, 5-9 января осадков не ожидается, местами – в низменных районах, ожидается туман и облачность.
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