4 января днем, 5-9 января на территории Армении осадков не ожидается.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Араратской долине ожидается туман и облачность.

Ветер северо-восточный, 5-10 м / с.

Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване 4 января днем, 5-9 января осадков не ожидается, местами – в низменных районах, ожидается туман и облачность.