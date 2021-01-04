Я просто хочу 11 780 голосов. Рассекреченная запись выдала давление Трампа на Джорджию

Газета Washington Post получила запись «чрезвычайного» разговора: в часовом телефонном разговоре Дональд Трамп потребовал от госсекретаря штата Джорджия Брэда Рафенсбергера «найти» достаточно голосов, чтобы аннулировать победу Джо Байдена на выборах.

Как передает Арменпресс, старший советник Байдена Боб Бауэр сказал: «Теперь у нас есть неопровержимые доказательства того, что президент оказывал давление, угрожал своему партийному чиновнику признать недействительным подсчет законных, подтвержденных голосов государства и «сделать» взамен другой».

The Washington Post опубликовала беседу полностью.

«Народ Джорджии разгневан, люди в стране негодуют. И в этом нет ничего плохого. Вы сами знаете, что пересчитывали», - сказал Трамп в этом разговоре.

Трамп также сказал: "Так что смотрите. Это все, что я хочу сделать. Я просто хочу добыть 11 780 голосов».