В Греции после вакцинации Pfizer врач попал в реанимацию 

Заместитель заведующего больницы в Афинах был доставлен в реанимационное отделение с симптомами инфекции нижних дыхательных путей — после вакцинации от коронавируса. Минздрав не видит связи между вакциной и инфекцией.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Skai TV.

«В прошлую среду у 54-летнего мужчины появились симптомы инфекции нижних дыхательных путей. Он сдал тест на коронавирус, результат был отрицательный. У мужчины не было никаких симптомов (затрудненное дыхание, температура, кашель)», - сообщает телеканал.

В канун Нового года его состояние ухудшилось, и 1 января ему потребовалась интубация, так как у него диагностировали дыхательную недостаточность из-за инфекции нижних дыхательных путей.

В Минздраве пояснили, что заместитель заведующего больницей был вакцинирован, что его аллергоанамнез был должным образом изучен и что не было выявлено никакой связи между вакцинацией и инфекцией.