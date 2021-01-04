В Армении есть закрытые автодороги
На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги.
Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.
Дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнской области, закрыты.
Перевал Варденяц открыт для всех видов транспортных средств.
На трассе Шурнух-Горис в Сюникской области местами гололед.
По информации Управления по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, трасса Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.
По информации Министерства иностранных дел РА, решение о запрете на въезд иностранцев в Грузию остается в силе. Запрет не распространяется на грузоперевозки.
МЧС РА советует водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.
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