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В селе Вардаблур сгорел жилой вагон-времянка

В селе Вардаблур сгорел жилой вагон-времянка

3 января в 20:48 часов  в Лорийский областной отдел Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА  поступило сообщение о том, что в селе Куртан горит вагон-времянка.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на  место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда областного управления Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что пожар произошел в жилом вагоне-времянке, расположенном на окраине села Вардаблур.

Пожар был локализован в 21:22 и потушен в 23:19. Сгорел вагон-времянка (около 18 квадратных метров).

 


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