В селе Вардаблур сгорел жилой вагон-времянка

3 января в 20:48 часов в Лорийский областной отдел Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступило сообщение о том, что в селе Куртан горит вагон-времянка.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда областного управления Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что пожар произошел в жилом вагоне-времянке, расположенном на окраине села Вардаблур.

Пожар был локализован в 21:22 и потушен в 23:19. Сгорел вагон-времянка (около 18 квадратных метров).