COVID-19. Число инфицированных в мире превысило 85 млн 519 тыс  человек. СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число активных случаев заболевания коронавирусом в мире составляет 23 млн 183 тыс 704 человека, вылечились 60 млн 485 тыс человек, 1 млн 850 тыс 916 человек скончались.

Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные центров исследования коронавируса.

США остаются лидером по количеству заболевших. Общее количество заболевших коронавирусом здесь достигло 21 млн 113 тыс 528 человек, более половины из которых - 12 млн 436 тыс 958 человек, уже вылечились, 360 тыс 78 человек скончались. На втором месте по количеству зарегистрированных случаев – Индия. Здесь заболевших коронавирусом 10 млн 341 тыс 291 человек. В этой стране от коронавируса умерло 149.686 человек, выздоровели 9 млн 946 тыс 867 человек. Бразилия находится на третьем месте с 7 млн 733 тыс 746 подтвержденных случаев. В Бразилии зарегистрировано 196 тыс 018 случаев смерти от коронавируса, выздоровели 6 млн 813 тыс 8 человек.

На четвертом месте Россия с 3 млн 236 тысяч 787 случаев. Здесь выздоровели 2 млн 618 тыс 882 человека, 58 тыс 506 человек погибли. На пятом месте Франция с 2 млн 655 тыс 728 случаев, из которых 65 тыс умерли, 195 тыс 174 вылечились.

Турция входит в первую десятку по количеству подтвержденных случаев. Число заболевших коронавирусом в этой стране достигло 2 млн 241 тыс 912, зарегистрировано 21 тыс 488 смертей, 2 млн 136 тыс 534 человека выздоровели. Число подтвержденных случаев коронавируса в Иране достигло 1 млн 243 тыс 434 человека. Здесь от коронавируса умерло 55 тыс 540 человек, выздоровели 1 млн 13 тыс 18 человек. В Грузии от коронавируса умерли 2 тыс 603 человека, а 220 тыс 442 выздоровели. Общее количество подтвержденных случаев в Грузии – 229 тыс 169. В Азербайджане подтвержденных случаев заболевания 220 тыс 265 случаев. В Азербайджане от коронавируса умерло более 2 тыс 730 человек, выздоровели 194 тыс 843 человека.