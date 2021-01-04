В Гадруте и Джабраиле найдено 20 тел

В результате поисковых операций в местах боевых действий в направлении Гадрута, Кармракуча и Джебраила были обнаружены останки 19 погибших военнослужащих и 1 гражданского лица.

Об этом в беседе с Арменпресс заявил начальник управления информации и общественных связей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян.

«Проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления личности погибшего гражданского лица. Его тело было найдено в поле в гадрутской деревне Кармракуч. Экспертиза покажет, погиб ли гражданин в результате боевых действий или был убит. Всего на месте происшествия найдено 1175 тел. Сегодня поиски продолжаются в направлении Гадрут-Кармракуч и Мехакаван (Джебраил)», - сказал Тадевосян, добавив, что параллельно с поиском тел погибших во всех местах ведется и поиск выживших военнослужащих и гражданских лиц.