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В Гадруте и Джабраиле найдено 20 тел

В Гадруте и Джабраиле найдено 20 тел

В результате поисковых операций в местах боевых действий  в направлении Гадрута, Кармракуча и Джебраила были обнаружены останки 19 погибших военнослужащих и 1 гражданского лица. 

Об этом в беседе с  Арменпресс заявил начальник управления информации и общественных связей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан  Тадевосян. 

«Проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления личности погибшего  гражданского лица. Его тело было найдено в поле в гадрутской деревне Кармракуч. Экспертиза покажет, погиб ли гражданин в результате боевых действий или был убит. Всего на месте происшествия найдено 1175 тел. Сегодня поиски продолжаются в направлении Гадрут-Кармракуч и Мехакаван (Джебраил)», - сказал Тадевосян, добавив, что параллельно с поиском тел погибших во всех местах ведется и  поиск выживших военнослужащих и гражданских лиц.


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