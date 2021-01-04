COVID-19: в Армении зарегистрировано 193 случая, выздоровели 740 человек,   умерли - 14 

По состоянию на 11:00 часов 4 января в Армении подтверждено 160 220 случаев заболевания коронавирусом, 144 831 человек выздоровел, а 2864 - умерли. На данный момент 11834 пациентов проходят лечение от коронавирусной болезни. Всего было проведено 598 705 тестирований.

Как сообщили Арменпресс в Минздраве РА, 3 января был проведен 1201 тест, из которых подтверждено 193 новых случая заболевания коронавирусом. Невысокий показатель обусловлен небольшим числом проведенных тестов в выходные (суббота, воскресенье). Зарегистрировано 740 случаев выздоровления и 14 случаев смерти.

Зарегистрировано 3 случая смерти, когда пациенты болели коронавирусом, но умерли от другого заболевания. Всего таких случаев - 691.