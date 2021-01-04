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COVID-19: в Армении зарегистрировано 193 случая, выздоровели 740 человек,   умерли - 14 

COVID-19: в Армении зарегистрировано 193 случая, выздоровели 740 человек,   умерли - 14 

По состоянию на 11:00 часов 4 января в Армении подтверждено 160 220  случаев заболевания коронавирусом,   144 831  человек выздоровел, а 2864 - умерли. На данный момент 11834 пациентов проходят лечение от коронавирусной болезни. Всего было проведено 598 705 тестирований. 

Как сообщили Арменпресс в Минздраве РА, 3 января был  проведен  1201 тест, из которых подтверждено 193 новых случая заболевания коронавирусом. Невысокий показатель обусловлен  небольшим числом проведенных тестов в  выходные (суббота, воскресенье).  Зарегистрировано   740 случаев  выздоровления и 14 случаев  смерти.

Зарегистрировано 3 случая смерти, когда пациенты  болели коронавирусом, но умерли от другого заболевания. Всего таких случаев - 691.


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