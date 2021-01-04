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Нэнси Пелоси переизбрана спикером Палаты представителей Конгресса   США

Нэнси Пелоси переизбрана спикером Палаты представителей Конгресса   США

Демократ Нэнси Пелоси 3 января  переизбрана спикером Палаты представителей Конгресса США. 

Как  передает Арменпресс,  заседание транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.

80-летний представитель Демократической партии получила поддержку большинства голосовавших - 216 голосов. Набрав 209 голосов, она одержала  победу над 55-летним республиканцем Кевином Маккарти.

Пелоси избирается спикером Палаты представителей  в четвертый раз. Она также занимала эту должность  в ПП 110-го, 111-го и 116-го созывов.


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