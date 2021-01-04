Нэнси Пелоси переизбрана спикером Палаты представителей Конгресса США
10:50, 4 Январь, 2021
Демократ Нэнси Пелоси 3 января переизбрана спикером Палаты представителей Конгресса США.
Как передает Арменпресс, заседание транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.
80-летний представитель Демократической партии получила поддержку большинства голосовавших - 216 голосов. Набрав 209 голосов, она одержала победу над 55-летним республиканцем Кевином Маккарти.
Пелоси избирается спикером Палаты представителей в четвертый раз. Она также занимала эту должность в ПП 110-го, 111-го и 116-го созывов.
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