Армения  будет импортировать из Ирана 2250 наименований товаров, ранее ввозимых из Турции

Официальный представитель Организации содействия торговле Ирана заявил, что Армения планирует заменить импорт 2250 наименований турецких товаров на товары из Ирана.

«В связи с турецкими санкциями Армения намерена заменить импорт 2250 наименований товаров из Турции на товары иранского производства», - сказал представитель Ирана.

Как передает Арменпресс со ссылкой на иранское агентство Mehr, сообщается также, что это будет хорошей возможностью для иранских производителей, добавив при этом, что на следующем этапе страна будет импортировать из Ирана также необходимое ей сырье.

Правительство Армении приостановило импорт товаров турецкого производства в Армению на полгода. Запрет был принят 20 октября 2020 года и вступил в силу 31 декабря того же года.