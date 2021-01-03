На трассе Шурнух-Горис местами гололед

На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги. Дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнской области, закрыты.

Перевал Варденяц труднопроходим для грузовиков с прицепом и открыт для других транспортных средств.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на трассе Шурнух-Горис в Сюникской области местами гололед.

По информации Управления по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, трасса Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.

По информации Министерства иностранных дел РА, решение о запрете на въезд иностранцев в Грузию остается в силе. Запрет не распространяется на грузоперевозки.

МЧС РА советует водителям ездить исключительно с зимними шинами.