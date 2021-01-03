В Иране и Ираке проходят мероприятия годовщины гибели генерала Сулеймани

Тысячи жителей Ирана и Ирака участвуют в демонстрациях, посвящённых годовщине гибели генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Как передает Арменпресс, в Тегеране участники акций несут транспаранты и портреты генерала. Вместе с ним они поминают заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, который был убит в тот же день. Городские власти оформили ряд инсталляций, изображающих легковой автомобиль, в который попадает ракета. Видео с места событий опубликовал в Twitter телеканал Press TV.

Iran says reserves right to take military revenge against assassins of Gen. Soleimani, his companions https://t.co/nWVffLijAu — Press TV (@PressTV) January 3, 2021

Как сообщает агентство Associated Press, в Багдаде шествие организовано по шоссе, на котором Сулеймани убили год назад ракетным ударом в ходе спецоперации американские военные. По сторонам дороги были размещены плакаты с изображениями покойного, а также стояли шатры с едой и напитками для участников процессии. Непосредственно на месте убийства зажигали свечи.

Сулеймани командовал спецподразделением Корпуса Стражей

Исламской революции (КСИР), его убили вместе с еще одним высокопоставленным иракским военным. В ответ Иран обстрелял авиабазу и военный объект в Ираке, где находились военнослужащие из США.