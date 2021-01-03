Пашинян  и вице-премьер РФ  обсудили повестку армяно-российского сотрудничества и ситуацию в Арцахе

Премьер-министр Никол Пашинян 3 января принял заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в своем приветственном слове премьер-министр Пашинян поздравил заместителя председателя правительства РФ с Новым годом и отметил важность его визита в контексте армяно-российского сотрудничества и обсуждения ситуации в Арцахе.

Премьер-министр Республики Армения еще раз подчеркнул большую роль, которую Российская Федерация сыграла в прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и установлении режима прекращения огня, отметив, что присутствие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе является важным фактором и гарантией безопасности. Никол Пашинян высоко оценил личные усилия президента РФ Владимира Путина и конструктивную роль России в стабилизации ситуации в Арцахе.

Заместитель председателя правительства РФ поздравил премьер-министра Армении с праздниками и передал теплые приветствия председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Он отметил, что Россия подтверждает свою поддержку дружественному армянскому народу в этот непростой период и заинтересована в продолжении направленных на развитие армяно-российского стратегического сотрудничества программ.

Никол Пашинян и Алексей Оверчук обсудили вопросы, связанные со сложившейся в Нагорном Карабахе ситуацией, оказываемой Арцаху гуманитарной помощью, работами по обмену пленными и телами погибших, а также широкий круг вопросов повестки армяно-российских отношений. Была подчеркнута важность последовательности в работе по обмену пленными.

Премьер-министр Республики Армения и заместитель председателя правительства Российской Федерации коснулись сотрудничества между двумя государствами в различных сферах, включая экономику, энергетику, развитие транспортной инфраструктуры и борьбу с коронавирусом.