В Москве выявили 3 851 заразившегося коронавирусом за сутки. Это минимум с 28 октября

Новый 3 851 случай заражения коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, это минимум с 28 октября. Всего в столице выявили 824 979 инфицированных, сообщили в воскресенье журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, днем ранее в Москве было зарегистрировано 5 452 заболевших. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,47%.

За сутки в столице из-за коронавируса умерли 77 человек, были выписаны по выздоровлению 6 114 пациентов.

За все время вылечились 645 923 человека, 11 433 умерли. В настоящее время в столице продолжают лечение 167 623 человека.