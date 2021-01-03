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Под Джермуком в результате столкновения двух машин пострадали 4 человека

Под Джермуком в результате столкновения двух машин пострадали 4 человека

3 января в 11:20 часов  в Вайоцдзорское  отделение  Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что на трассе Ереван-Мегри в районе перекрестка у города Джермук произошла авария. Есть пострадавшие.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,  на место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС Республики Армения.

Выяснилось, что на 146-м км трассы Ереван-Мегри столкнулись Mercedes-Benz (водитель: Ованес С., 1983 г.р.) и Opel Astra (водитель, Аваг Б, 1976 г.р.).  

До прибытия спасателей на место происшествия, водителя автомобиля Opel Astra  и пассажира (Нарек Б., 2004 г.р.), а также  пассажиров автомобиля Mercedes-Benz (Нуне А, 1966 г.р. и Сирануш Дж., 1999 г.р.)   местными силами поднесли к «скорой помощи».

Другого пассажира Mercedes-Benz поднесли к скорой помощи спасатели․ Пострадавшие госпитализированы в Вайкский медицинский центр.

Спасатели обесточили машины  и перекрыли подачу  газа.


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