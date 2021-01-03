Миротворцы в Арцахе разминировали 400 гектаров местности, около 151 километров дорог, 617 строений
Специалистами Международного противоминного центра Минобороны России продолжается работа по разминированию территории Арцаха (Нагорный Карабаха).
Как передает Арменпресс со ссылкой на Минобороны РФ, за время операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано более 400 гектаров местности, около 151 километров дорог, 617 строений, из них - 22 социально-значимых объекта. Обнаружено и обезврежено более 16 тысяч взрывоопасных предметов.
В ходе разминирования и очистки территории от взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе российскими миротворцами применяются современные робототехнические комплексы, которые позволяют поддерживать высокий темп разминирования в условиях горной местности и ухудшения погоды.
Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности.
В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 01 часов 00 минут по ереванскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.
При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.
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