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Температура воздуха в Армении существенно не изменится, в Ереване местами туман и облачность

Температура воздуха в Армении существенно не изменится, в Ереване местами туман и облачность

3 января днем, 4-8 января на территории Армении осадков не ожидается. В Араратской долине ожидается туман и облачность.

Ветер северо-восточный, 5-10 м / с.

Температура воздуха существенно не изменится.

 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Ереване 3 января днем, 4-8 января осадков не ожидается, местами – в низменных районах, ожидается туман и облачность.

 


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