Дорожная полиция 1-2 января выявила 58 случаев вождения в нетрезвом виде
Дорожная полиция 1 января выявила 23-х нетрезвых водителей, а 2 января - 35 водителей в нетрезвом состоянии.
Об этом Арменпресс сообщили в Полиции РА.
«Сообщаем, что в ходе службы, проводимой Дорожной полицией в целях безопасности дорожного движения, был выявлен и зарегистрирован ряд правонарушений, в том числе случаи вождения в нетрезвом виде.
В частности, 1 января в республике было выявлено 23 нетрезвых водителя, а 2 января - 35 нетрезвых водителей.
По этим случаям составлены протоколы, автомобили доставлены в специальные места, охраняемые Дорожной полицией.
Уважаемые водители, призываем строго соблюдать правила безопасности дорожного движения», - говорится в сообщении ДП.
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