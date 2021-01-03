Дорожная полиция 1-2 января  выявила 58 случаев вождения в нетрезвом виде

Дорожная полиция 1 января выявила 23-х нетрезвых водителей, а 2 января - 35 водителей в нетрезвом состоянии.

Об этом Арменпресс сообщили в Полиции РА.

«Сообщаем, что в ходе службы, проводимой Дорожной полицией в целях безопасности дорожного движения, был выявлен и зарегистрирован ряд правонарушений, в том числе случаи вождения в нетрезвом виде.

В частности, 1 января в республике было выявлено 23 нетрезвых водителя, а 2 января - 35 нетрезвых водителей.

По этим случаям составлены протоколы, автомобили доставлены в специальные места, охраняемые Дорожной полицией.

Уважаемые водители, призываем строго соблюдать правила безопасности дорожного движения», - говорится в сообщении ДП.