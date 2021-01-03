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Дорожная полиция 1-2 января  выявила 58 случаев вождения в нетрезвом виде

Дорожная полиция 1-2 января  выявила 58 случаев вождения в нетрезвом виде

Дорожная полиция 1 января выявила  23-х нетрезвых водителей, а 2 января - 35   водителей в нетрезвом состоянии.

Об этом Арменпресс сообщили    в Полиции РА.

«Сообщаем, что в ходе  службы, проводимой Дорожной полицией в целях  безопасности дорожного движения,  был выявлен и зарегистрирован ряд правонарушений, в том числе случаи вождения в нетрезвом виде.

В частности, 1 января в республике было выявлено 23 нетрезвых  водителя, а 2 января - 35 нетрезвых водителей.

По этим случаям  составлены протоколы, автомобили доставлены в специальные места, охраняемые Дорожной полицией.

Уважаемые водители, призываем строго соблюдать правила безопасности дорожного движения», - говорится в сообщении ДП.


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